Enquête sur la tuerie de Boffa : Deux personnes libérées, le journaliste René Capain Bassène toujours dans le pétrin

L’enquête ouverte sur l’assassinat des 14 exploitants forestiers à Boffa-Bayottes avance lentement mais sûrement. Sur les 20 personnes arrêtées par la gendarmerie nationale, 2 ont été relaxées hier, selon le Quotidien.



La Section de Recherches de Colobane qui s’occupe de ce volet, se concentre désormais sur le lien entre le journaliste René Capain Bassène et le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc), Car, informe-t-on, « il a été aperçu dans cette zone la veille de la tuerie ». L’ex-journaliste de Walfadjiri est également soupçonné d’être le rédacteur des différents communiqués de la rébellion. Des saisies ont été faites chez lui à Ziguinchor, lors de son arrestation.



Parallèlement, le journal « Les Echos » informe que deux personnes soupçonnées de lien avec la rébellion ont été arrêtées en Gambie. Ils auraient commis un vol à main armée sur le territoire sénégalais avant de se réfugier dans le district de Niamina-Ouest, précisément entre les villages de Dalaba et Kumbaney .



Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et des Gambiens de l’étranger a publié un communiqué sur son compte Twitter, pour condamner fermement l'exécution des 13 jeunes Sénégalais samedi dernier dans la forêt de Boffa à Ziguinchor.



Après avoir présenté ses condoléances aux familles des victimes, ledit ministère a réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec l'Etat du Sénégal, pour une paix définitive dans la région sud du pays.











