Enrichissement illicite: La Cour suprême condamne Tahibou Ndiaye et sa famille L’ancien directeur du Cadastre, Tahibou Ndiaye, condamné à 5 ans de prison ferme par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), avait déposé un pourvoi en cassation contre la décision de ladite cour. Mais, la Cour suprême qui a rendu sa décision hier, a été ferme. Elle a confirmé la peine de 5 ans rendue par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) contre Tahibou Ndiaye.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

La femme de Tahibou Ndiaye, Ndèye Aby Diongue écope de 3 ans, dont 1 an ferme. Et, une peine de 2 ans, assortie du sursis contre ses deux filles adoptives, Ndèye Rokhaya Thiam et Mame Fama Thiam, a aussi été confirmée par la Cour. Il en est de même de l’amende de 2,6 millions contre l’ancien Directeur du Cadastre.



D’après "Les Echos", la Cour suprême a également confirmé la décision de la Chambre criminelle, dans son arrêt de janvier 2020, dans lequel il avait été ordonné la confiscation des biens immeubles, ainsi que des avoirs financiers de l’ancien Directeur du Cadastre et de sa famille.







