Enseignants des classes passerelles en grève de la faim : au Frapp, la liste s’allonge … Le Frapp informe l'opinion publique nationale et internationale que le nombre d’enseignants des classes passerelles ‘’lésés’’ par le dernier recrutement, qui ont entamé une grève de la faim, est passé aujourd’hui de 9 à 11. Selon un communiqué du mouvement citoyen transmis, hier, à ‘’EnQuête’’, cet effectif ‘’va augmenter toutes les 12 heures’’.

Les deux enseignants qui viennent de grossir les rangs des grévistes de la faim sont : Amadou Diallo, IEF Birkelane, en poste à Keur Pathé. Il enseigne depuis trois ans. Youssouph Diamanka, IEF Goudomp, lieu de service Vélingara et enseignant depuis quatre ans.



‘’Neuf grévistes de la faim constitués de huit enseignants des classes passerelles injustement lésés par le recrutement clientéliste des 5 000 enseignants et d'un membre du Frapp (Guy Marius Sagna) sont en grève de la faim, depuis 51 heures, au siège du Frapp pour exiger leur recrutement. Depuis cinq ans, ils sont 210 enseignants des classes passerelles à travailler pour l'Etat du Sénégal et au moment de recruter des enseignants, l'Etat du Sénégal a recruté 29 parmi eux et donné la place des autres 181 enseignants à la clientèle politique de l'APR, parti politique du président Macky Sall. Cela est tout simplement inacceptable et ne doit pas passer pour la qualité de l'éducation et la justice sociale’’, renseigne la note.



La même source rappelle que les neuf premiers grévistes de la faim sont : Aminata Sylla, IEF Goudiry, enseignante depuis quatre ans, actuellement en poste à Toumbouguel. Mama Konté, IEF Sédhiou ; enseignante depuis deux ans et actuellement en poste à Toubacouta. Demba Guèye, enseignant depuis trois ans et actuellement en poste à Missirah Kouthiam. Adama Dramé, IEF Koungheul, enseignant depuis trois ans, actuellement en poste à Keur Ndémé.



Cheikh Oumar Cissokho, IEF Birkelane, enseigne depuis trois ans, actuellement en poste à Keur Ngatta. Serigne Mor Ndao, enseignant depuis trois ans, IEF Birkelane, en poste actuellement Niassène. Fatou Ndao, enseignante depuis trois ans, IEF Kougheul. Actuellement à Nioro Thiallène. Ndèye Fatou Mboup, enseignante depuis trois ans de l’IEF Kaffrine, actuellement en poste à Sam Ngueyenne et Guy Marius Sagna, membre du Frapp.

