Enseignement : En plus de 120 h de grève décrétées, les élèves marchent samedi Le bras de fer entre le gouvernement et les enseignants, a fini par lasser le Collectif national des gouvernements scolaires du Sénégal. Alors que le Saemss et le Cusems entament ce matin leur 8éme plan d’actions, les potaches ont décidé de décréter un mot d’ordre de grève de 120 h, à partir d’hier lundi.

Une manière pour les élèves de montrer leur mécontentement face au mouvement de grève, «qui les prive de leur droit à l’éducation».



«Après avoir fait une alerte auprès des autorités gouvernementales sur la situation actuelle de l’éducation nationale et comment celle-ci s’assombrit davantage, ces dernières restent indifférentes à notre appel de détresse et préfèrent se livrer aux épreuves de bras de fer avec les syndicats dudit domaine», s’alarme le Secrétaire général du collectif.



Trop, c’est trop. La coupe est pleine.



«Pour cela, nous allons en grève en désertant les classes à partir de lundi jusqu’à vendredi et le samedi, une marche pacifique sera organisée dans tout le pays», informe Ismaïla Cissé, qui invite les élèves des écoles primaires et privées à respecter ce mot d’ordre. «A défaut, ils (les élèves) seront délogés», note le Collectif des gouvernements scolaires, qui demande aux élèves de suivre le mot d’ordre de grève, en attendant l’aboutissement des négociations entre le gouvernement et les syndicats, dont le second acte est prévu dans 10 jours.

