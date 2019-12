Enseignement Supérieur: Cheikh Oumar Hanne annonce la réception dans 18 mois, des universités Amadou Moctar Mbow et El Hadj Ibrahima Niass

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2019 à 19:07 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Enseignement supérieur a fait face aux députés hier pour défendre son budget. Cheikh Oumar Hanne a fait savoir que 2020 sera l’année de réception de toutes les infrastructures d’enseignement supérieur lancées par le président de la République. Il annonce que les universités Amadou Moctar Mbow et d’El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum seront réceptionnées dans 18 mois.



« C’est la première fois en Afrique qu’on lance une université avec des effectifs de 30 mille étudiants. L’université de Dakar a démarré avec un effectif de quelques centaines de pensionnaires, à l’université de Saint-Louis, c’était quelques milliers d’étudiants. Dans 2 ans, toutes les 14 capitales régionales du Sénégal seront, chacune, dotées d’un Institut supérieur de formation professionnelle (Isep) », a dit Cheikh Oumar Hanne.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos