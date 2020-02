Enseignement : après le G20 et le G7, l’Uden dépose un préavis de grève Cela ne s’arrange pas dans le secteur de l’enseignement. Après le G20 et le G7, c’est au tour de l’Uden de déposer un préavis de grève. L’Union démocratique des enseignants qui était en conférence de presse, hier, dénonce ainsi, les lenteurs administratives notamment sur le parachèvement de la dématérialisation, sur l’imposition ou encore le système de rémunération. Le syndicat regrette, en effet, que sur les 6 points des accords entre l’Etat et les enseignants, aucune avancée significative n’a été véritablement notée.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Février 2020 à 07:58 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos