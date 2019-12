Enseignement : l’Uden annonce un préavis de grève L’année 2020 va démarrer par des perturbations dans l’enseignement. Et pour cause, l’Union des enseignants et enseignantes (Uden) annonce un préavis de grève qui sera déposé dès cette semaine sur la table du ministre de l’Enseignement. Abdourahmane Guèye et ses camarades estiment que rien n’avance dans le monitoring, selon les accords signés avec le G7 dont ils font partie. Aussi, comptent-ils faire respecter à l’Etat ses engagements. Quitte à paralyser le secteur de l’enseignement.

