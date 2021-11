Enseignement supérieur: La qualité des ressources humaines, louée

Le Chef de l’Etat salue la qualité des ressources humaines du secteur de l’Enseignement supérieur, confirmée par les résultats remarquables du Sénégal aux concours du CAMES.



C’est ainsi que dans le cadre du renforcement soutenu de la Gouvernance des universités publiques, impératif pour consolider un système d’Enseignement supérieur et de recherche de standard international,

le président de la République a signé sept (7) décrets (en date du 16 novembre 2021) fixant les nouvelles règles d’organisation et de fonctionnement, concernant respectivement l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ; l’Université Gaston Berger de Saint- Louis (UGB) ; l’Université Alioune Diop (UAD) ; l’Université Iba DER Thiam de Thiès (UIDT) ; l’Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) ; l’Université du Sine Saloum El Hâdj Ibrahima Niass (USSEIN) et l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ).



