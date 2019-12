Enseignement supérieur : Le SAES en grève mercredi La section enseignement supérieur du Syndicat unitaire des enseignants du Sénégal (Sudes/Sr) sera en grève le mercredi 4 décembre. Un mouvement d’humeur que le syndicat considère comme un avertissement, afin d'obliger le gouvernement à négocier .

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 08:41

Entre autres revendications figure Sur le cahier de doléances ‘’l’achèvement rapide des chantiers dans toutes les universités publiques et les ISEP’’, ‘’un plan Marshall de recrutement d’enseignants-chercheurs et chercheurs’’ et ‘’le financement et l’équipement des laboratoires de recherche dans toutes les universités’’.





