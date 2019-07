Enseignement supérieur: le Cudopes menace de renvoyer des étudiants si l’Etat ne paie pas sa dette Passé ce 31 juillet 2019, les étudiants orientés dans les établissements privés du Sénégal par l’Etat, n’y seront plus admis. C’est la décision prise par le Cadre unitaire des établissements privés d’enseignement supérieur du Sénégal (Cudopes).

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2019 à 16:44 | | 0 commentaire(s)|

Le cadre unitaire reproche ainsi à l’Etat de ne pas avoir respecté ses engagements à payer une partie de la dette estimée à 8 milliards de FCfa, représentant une avance sur les 18 milliards que l'Etat doit à ces établissements privés.



Le Cudopes a annoncé, d’ores et déjà, que les bacheliers de 2019 ne seront pas admis dans les établissements privés, si l’Etat n’honore pas sa dette.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos