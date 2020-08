Enseignement supérieur, orientation des nouveaux bacheliers : Les instructions de Macky Sall!

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020

Le président de la République Macky Sall a insisté sur la reprise, dans les meilleures conditions sanitaires, des enseignements en présentiel dans les universités et établissements d’enseignement supérieur, à compter du 1er septembre 2020, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. .



Il a également, lit-on, souligné la nécessité d’assurer l’orientation de tous les bacheliers, y compris ceux restants au titre de l’année 2019 et ceux attendus pour la session de 2020.





