Enseignements des Locales sur les transhumants : Leçon non sue de Macky Sall Idrissa Seck et ses lieutenants à Thiès, Moussa Sy aux Parcelles, Banda Diop à la Patte d’oie, Haymouth Daff à Kanel, qui ont quitté l’opposition pour le camp présidentiel, ont tous été battus lors des Locales passées. En donnant un fromage à Bamba Fall au détriment de compagnons de première heure, Macky Sall semble ne pas comprendre les enseignements des dernières Locales sur la transhumance.

Si Bamba Fall qui est nommé ministre-conseiller à la Présidence, au détriment de compagnons de Macky Sall, l’avait rejoint avant les Locales du 23 janvier dernier, il aurait très peu de chance de l’emporter. Bamba Fall se retrouverait dans le même sac que les Idrissa Seck, Moussa Sy ou Banda Diop. Tel le maire sortant de Kanel, Haymouth Daff qui a rejoint Benno pour être laminé par Mamadou Saliou Diallo de l’Apr, avec la liste Bunt-Bi, Bamba Fall serait dans la même situation ou il allait perdre les élections devant le candidat Cheikh Bâ ou les autres candidats en lice.



Mais, il a utilisé la bannière de Gueum Sa Bopp, profité de ce statut pour un bon coup de pub médiatique et rempiler à la tête de la mairie de la Médina. En tout cas, une fois élu, Bamba Fall n’a pas attendu pour rejoindre Macky Sall.



A-t-il reçu mandat de ses mandants ? Ceux qui ont voté pour lui, vont-ils rester avec lui sous cette posture ?



Ce qui est sûr, c’est que lors des Locales de janvier dernier, la transhumance a été sanctionnée. Des personnalités politiques comme Idrissa Seck et consorts, cités supra, qui se croyaient populaires, ont perdu dans leurs propres bureaux de vote. À moins qu’il soit une exception vraiment exceptionnelle, Bamba Fall n’échapperait pas à la règle.



Au moment où Bamba Fall, précédé par plusieurs autres opposants, reçoit un fromage, d’authentiques responsables de l’Apr comme Marième Thiam Babou ou encore Bocar Ndiongue des Parcelles, ne sont pas récompensés. Malgré leur engagement indéfectible aux côtés de Macky Sall, ils ne sont pas encore rétribués.



Au Sénégal, le champ politique est fait de reniements, de coups bas et de trahisons. Tant de trahisons, de transhumances, de reniements et de revirements, les uns plus spectaculaires les autres, attestent que sous nos cieux, la morale politique n’est pas répandue.



Si les actes de trahison, de transhumance ne sont pas nouveaux dans la vie politique et publique du Sénégal, ils se sont banalisés ces derniers temps, créant une onde de choc dans la société. Des opposants qui dénoncent ceux qui sont au pouvoir, leur promettent l’enfer, mais, au bout du compte, sont souvent neutralisés, au gré de leurs intérêts. Des politiciens se mettent le lundi à chanter les louanges d’adversaires qu’ils ont âprement combattus le vendredi… Si la politique est définie comme l’art de servir ses semblables, de bien gérer la cité, sa commune, sous nos latitudes, elle est l’art de trahir, de renier, de se dédire, etc.













