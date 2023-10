Ensemble pour Mbacké : Un Mouvement historique pour le développement (Mouhamadou Badiane) Aujourd'hui, nous marquons un moment historique avec le lancement du mouvement "ENSEMBLE POUR MBACKÉ". Mais laissez-moi vous rappeler que notre engagement pour le développement de Mbacké, ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons œuvré pour équiper le centre de Mbacké de matériel médical d'une valeur de 300 millions FCfa, offert des camions de ramassage des ordures à la commune et acheté un bus de 50 places pour l'équipe de football départementale. Les forces derrière ce mouvement, parmi lesquelles Serigne Gallas Amina, fils du feu Khalife général des Mourides Elhadji Bara Mbacké, Khadim Bamba Sarr, Abdou Lahat Lô, Alioune Diouf, opérateur économique, Serigne Saliou Mbaye, dit Thiathio et Birane Fall, ont déjà fait leurs preuves, en promouvant le sport, en améliorant la santé et en renforçant le tissu social, entre autres. Ces actions ont insufflé un espoir immense au sein de notre population.



Nous avons vu les souffrances, nous avons mesuré les défis, mais nous avons également mesuré la grandeur de ce que Mbacké peut devenir. Ce mouvement politique est notre moyen d'accroître notre impact. C'est le levier qui nous permettra de fournir à notre ville ce qu'elle mérite, de lui donner le rayonnement que son statut et sa position exigent. Nous voulons doter Mbacké des ressources et de l'influence nécessaires, pour apporter un soulagement significatif à nos concitoyens.



Notre ambition est claire : faire de Mbacké, un modèle de développement local et, à travers elle, contribuer au développement de notre cher pays. Rejoignez-nous dans cette quête pour un avenir meilleur, un avenir où Mbacké brille comme jamais auparavant. Ensemble, nous pouvons réaliser des miracles.



Le mouvement "ENSEMBLE POUR MBACKÉ" incarne l'espoir et la détermination d'une communauté unie pour faire progresser sa ville et participer activement au développement national. En unissant nos forces, nous sommes convaincus que nous pouvons surmonter les défis et réaliser des avancées significatives pour Mbacké et ses habitants.



Ce mouvement n'est pas seulement un engagement politique, mais aussi un engagement envers la prospérité, la solidarité et le bien-être de tous ceux qui appellent Mbacké, leur foyer. Nous sommes prêts à travailler sans relâche, à collaborer avec les parties prenantes et à mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs ambitieux.



Nous appelons tous les résidents de Mbacké et tous ceux qui partagent notre vision, à se joindre à nous. Ensemble, nous sommes plus forts, ensemble, nous pouvons réaliser l'impossible et ensemble, nous pouvons faire de Mbacké un exemple de réussite et de prospérité pour tous.



Rejoignez le mouvement "ENSEMBLE POUR MBACKÉ" et soyez un acteur du changement, un catalyseur de développement et un défenseur de notre ville bien-aimée. L'avenir de Mbacké dépend de notre engagement collectif, et ensemble, nous pouvons accomplir des miracles pour notre communauté et notre nation.







