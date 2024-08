Entendu hier à la DIC et de nouveau convoqué : L’ancien commissaire Cheikhouna Keïta livre les détails de son audition -En Wolof Libéré après son audition hier à la Division des investigations criminelles (Dic), le commissaire à la retraite Cheikhouna Keïta doit revenir ce jeudi pour une autre convocation. Interrogé sur les raisons de son audition, il livre les détails, dont tout serait parti de ses commentaires dans une vidéo sur les tensions et dissensions présumées entre le premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye…Entretien

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Août 2024 à 11:23



