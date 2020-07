Entendue au commissariat de Dieuppeul, Abiba confiée au procureur de la République

Le dossier sur l'affaire de la chanteuse Abiba a été transmis au procureur de la République qui décidera de la suite, informe "L’Observateur". Pour rappel, la fille de Diop Iseg était convoquée à la police de Dieuppeul hier, pour coups et blessures volontaires réciproques.



Dans cette affaire, raconte-t-on, tout serait parti d'une querelle de co-épouses, en l'occurrence les deux femmes de Diop Iseg. En effet, la première femme de Diop Iseg, Mbissine, et la deuxième épouse, Aïssatou Seydi, qui habitent sous le même toit à Sacré-Cœur, ne s'entendent pas du tout.



La nièce de la 2e épouse de Diop Iseg aurait provoqué Abiba avec l'histoire de mœurs dans laquelle son père est inculpé et emprisonné. Ce qui a fini d'énerver la chanteuse. Une bagarre a éclaté entre les deux protagonistes et chacune d'elles a subi des blessures. La nièce de la 2e épouse de Diop Iseg s'est retrouvée avec une incapacité temporaire de travail de 6 jours, alors que la chanteuse aurait obtenu une ITT de 3 jours.





