Enterrement de Colette Senghor: Aïda Mbaye, fille de Yandé Codou Sène a représenté sa maman

L'absence de Yandé Codou Sène ne s'est fait sentir aux funérailles de la veuve de Léopold Sédar Senghor. Aïda Mbaye a occupé la place de sa génitrice, Yandé Codou Sène, qui était l'unique griotte de l'ancien Président du Sénégal. Chantant dans une mélodie purement sérère, elle est accompagnée en chœur par un groupe de femmes et d'hommes.



Aida Mbaye nous parle de sa présence, ici : "J'ai quitté Diakhao Sine pour venir représenter ma mère Yandé Codou Sène dont la relation avec Léopold Sédar Senghor n'est plus à raconter. Aujourd'hui, je suis très émue", témoigne-t-elle avec tristesse.



Depuis l'annonce du décès de Colette, Aida n'a pas manqué son rôle de griotte, comme l'était sa maman. "Lorsque Léopold Sédar Senghor est mort, c'est ma mère qui est allée l'accueillir à l'aéroport. Aujourd'hui, j'ai fait pareil pour son épouse. C'est moi qui ai accueilli le corps de Colette Senghor à l'aéroport de Diass", se réjouit-elle.

