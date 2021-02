Enterrement de son épouse: Baba Tandian se fait voler son portable et 1500 euros

En plus de la perte de son épouse, Baba Tandian s'est fait voler, à l’enterrement de cette dernière, la somme de 1500 euros et un téléphone portable. Selon les informations du journal "Les Echos" reprises par Seneweb, les faits se sont passés hier à la mosquée Soninké sur l’avenue Malick Sy.



« Vraiment c’est regrettable de voir les gens venir dans des cérémonies comme ça et voler d’honnêtes gens. Surtout des téléphones, c’est vraiment ignoble. C’était le moment où j’avais le plus besoin de mon portable. Depuis lors, les gens n’arrivent plus à me joindre », regrette l’ancien patron du basket-ball sénégalais cité par le quotidien "Les Echos".