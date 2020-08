Entre 21h et 23 h - Le mot "Messi" plus recherché sur Google que le mot "Covid" La recherche "Messi quitte le Barça" sur Google a connu une progression de +2300% hier soir, entre 20h00 et 21h00 !

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|

Le mot "Messi" a même dépassé dans le moteur de recherche le mot "Covid", qui est le mot le plus recherché depuis plusieurs mois.



