Entre Diagon et Mbissine : Un véhicule militaire saute sur une mine anti-char et fait 2 morts et 2 autres grièvement blessés

Dans le cadre des opérations en cours pour accompagner le retour des populations dans le secteur de Mbissine et lutter contre les trafics illicites et les bandes armées, un véhicule militaire a sauté aujourd’hui, vers 14 heures sur une mine anti-char entre Diagon et Mbissine.



D’après le communiqué de la Direction de l'Information et des relations publiques des armées, deux militaires sont décédés dans cet accident et deux autres grièvement blessés.



Les corps des victimes et les blessés ont été évacués à Ziguinchor et leurs familles informées, promet-on, bénéficieront du soutien nécessaire, notamment au plan psychologique.



