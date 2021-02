Entre catastrophe sanitaire et catastrophe alimentaire : Le virus coince Macky La mesure de couvre-feu prise par le Sénégal pour endiguer la maladie du coronavirus n’a pas empêché une hausse des cas. Au même moment, la mesure est en train d’augmenter le nombre de ménages touchés par la famine.

La mesure de couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès décidée pour lutter contre le coronavirus semble montrer ses limites. Un mois après avoir été décrétée, la mesure qui devait porter ses fruits au terme de 14 jours, est en train de se montrer inefficace au Sénégal.



Non seulement elle n’empêche pas les cas d’augmenter, mais dans des pays voisins comme la Côte d’ivoire, le Mali, les deux Guinées, le Cap vert, le Burkina où il n’y a pas de couvre-feu, les cas n’explosent pas.

Les autres mesures d’interdiction prises en application de l’état de catastrophe sanitaire (3ème régime) ne semblent pas impacter sur la propagation de la maladie.



Avant de décréter l’état de catastrophe sanitaire qui est en train de créer un état de catastrophe alimentaire, le président devrait exiger un passage en revue de la situation sanitaire post première vague. C’est en effet un secret de polichinelle qu’à cause de Covid, beaucoup d’individus souffrant d’autres pathologies se terrent chez eux de peur d’aller se faire soigner.



Le fait que les gens aient peur d’aller dans les structures de santé qui n’en ont que pour le corona, augmente la tension hospitalière dans les hôpitaux qui ne peuvent être en mesure de reprogrammer des soins qui étaient déprogrammés lors de la première vague épidémique. Ce qui est une mauvaise chose pour la santé publique entre sante et faim



Si l’on continue de faire croire à un impact du couvre-feu sur la propagation du virus dans les régions concernées, le constat est qu’à ce jour, les cas augmentent. Autre chose qui augmente et qui est la conséquence directe du couvre-feu, est là pauvreté dans les ménages. L’état de catastrophe sanitaire n’étant pas assorti de mesures d’accompagnement pour les ménages et les personnes impactées, il est en train de créer et d’accentuer un état de catastrophe alimentaire chez ces derniers.



Face à des populations qui avaient déjà faim, les impacts de la mesure pourraient être dévastateurs si la maladie ne disparaît pas de sitôt.

Il suffit de se référer aux faits dans les foyers pour se rendre compte que dans les familles déjà touchées par une situation de faim aiguë, les membres ont de plus en plus de mal à accéder à la nourriture face à la baisse de leurs revenus.



Le Président Macky Sall qui pense à la recherche d’une solution contre la Covid-19 est également attendu sur la situation des ménages qui sont de plus en plus touchés par la pauvreté et l’insécurité alimentaires. Compte tenu de ce qui précède, c’est une vraie équation que lui cause le virus. Si les impacts de Covid se faisaient sentir uniquement dans le domaine de la santé, la situation serait moins difficile à contrôler. Mais les mesures pour lui faire face font émerger de nouvelles vulnérabilités comme la pauvreté et la faim.

Tribune



