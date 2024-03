Entrée de Velingara/ Amadou Ba et Khalifa Sall se tapent l’accolade: Un exemple à l’attention des politiques Oh quelle belle image! Amadou Ba dans les bras de Khalifa Sall. On se tape l’accolade. On prie l’un pour l’autre. En toute décontraction et en toute complicité. L’image est forte. Elle est symbolique. Mais elle est surtout belle. Elle exprime le fair-play, le sens des responsabilités mais surtout le dépassement de soi et le patriotisme. Ce n’est guère surprenant, venant de ces grands commis de l’Etat. Ce sont des hommes d’Etat. Des amoureux du Sénégal, dont la seule ambition est d’offrir un mieux-être à leurs concitoyens.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mars 2024 à 19:13 | | 0 commentaire(s)|

On connaît certes l’amitié dans la vraie vie, entre Amadou Ba et Khalifa Sall. Mais ils restent quand même des adversaires politiques en prélude au scrutin du 24 mars 2024. Les deux candidats, tout de blanc vêtu, donnent l’exemple aux hommes politiques qui se regardent en chien de faïence. Ils démontrent qu’adversité ne signifie pas relations conflictuelles. Elle peut être saine et constructive. La preuve par l’image.













Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook