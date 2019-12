Entrée en activité de Suez : Serigne Mbaye Thiam signe le contrat aujourd’hui à 16 h L’entrée en activité de la nouvelle compagnie en charge de la distribution de l’eau en milieu urbain et périurbain sera effective à partir de ce lundi avec la signature officielle du contrat entre le ministre de l’Eau, Serigne Mbaye Thiam et les responsables de la compagnie française Suez.

Ce sera à partir de 16 h. L’arrivée de Suez a suscité beaucoup de remous dans le secteur de l’eau avec les revendications des travailleurs de la SDE qui réclamaient 15% des parts de cette nouvelle société.

Ils ont finalement eu droit à 8% de ces parts après un bras de fer avec l’Etat qui leur en proposait 5% au départ.



