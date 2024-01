Entrepreneuriat : L’appel du Rnes aux candidats à la présidentielle

La question de l’entrepreneuriat tient à coeur le Réseau national des entrepreneurs du Sénégal (Rnes). En visite au "Soleil", ses dirigeants invitent les différents candidats à faire de cette problématique, une priorité afin que la question de l’emploi des jeunes soit résolue. La liste définitive des candidats à la présidentielle de 2024 est attendue au […]

La liste définitive des candidats à la présidentielle de 2024 est attendue au plus tard le 20 janvier prochain. Dès après, les potentiels présidentiables validés commenceront à proposer leurs offres politiques aux électeurs. A chacun ses priorités. Pour le Réseau national des entrepreneurs du Sénégal (Rnes), la question de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes reste une préoccupation majeure. De passage au siège de votre journal Le Soleil, son président, Mamadou Thiam, et son Secrétaire général, Pape Momar Gaye, ont tenu à le marteler et invitent les candidats à faire de cette problématique un point central de leur programme. « Nous souhaitons que les candidats, dans leur programme, prennent des engagements pour faciliter l’accès aux marchés de la commande publique aux entrepreneurs sénégalais. Pour ce faire, il faut revoir à la hausse le seuil pour lancer un appel d’offres. Actuellement, il est de 50 millions de Fcfa pour les sociétés nationales. Cela permettra aux Pme de compétir », a indiqué Pape Momar Gaye. Selon lui, c’est une des voies pour permettre la création de milliers d’emplois. Il plaide aussi pour l’allégement de certaines conditions exigées aux Pme comme la présentation d’une attestation justifiant d’une référence. « Une entreprise qui vient de naitre si vous lui demandez une attestation de travaux réalisés comme condition, il n’accèdera jamais aux marchés. C’est la meilleure manière de l’éliminer. Il faut les accompagner et les aider à grandir », dit-il. Pour le Secrétaire général du Rnes, ces demandes ne sont pas des revendications, mais juste des suggestions pour aider les candidats à faire des offres programmatiques en adéquation avec les besoins des Pme et des entrepreneurs sénégalais. Et Pape Momar Gaye de rappeler que le taux d’accès des Pme sénégalaises à la commande publique est de 30 % aujourd’hui. « On va étudier tous les programmes et celui qui va capter notre attention sera celui avec qui on trouvera les solutions pour les problèmes des entreprises », avance-t-il.

Embouchant la même trompette, le président du Rnes, Mamadou Thiam, rappelle que la solution à la problématique de l’emploi demeure l’entrepreneuriat. Pour ce faire, l’accompagnement des entrepreneurs par l’Etat est essentiel. « Ce sont les Pme et les Pmi qui doivent exécuter la commande et participer à la plus-value financière. Mais si on ne leur permet pas d’accéder aux marchés, on ne résoudra pas la question de l’emploi. Parce qu’un entrepreneur qui, chaque année, peut voir sa capacité financière grimper de manière exponentielle, aura la possibilité de recruter des gens. Donc si on veut participer à assainir l’environnement économique, il faudrait également aider le secteur privé notamment les Pme », a-t-il insisté. En outre, il attend du prochain président de la République qu’il renforce la formation des jeunes. « Il ne suffit pas d’avoir de l’argent pour entreprendre, le plus important est de savoir comment entreprendre. Donc on doit voir comment former les jeunes à entreprendre, à avoir un métier et travailler. En ce sens, l’Etat doit jouer son rôle en accompagnant la jeunesse à travers la formation et l’employabilité. Tout le monde ne peut pas être commerçant », souligne Mamadou Thiam. Par ailleurs, il pense que le futur locataire du Palais de la République doit redorer l’image de l’administration sénégalaise en sortant les fonctionnaires du monde de l’entreprise. « Un fonctionnaire ne doit pas être un entrepreneur. Malheureusement, on voit beaucoup d’agents de l’administration se servir de leur position pour gagner tous les appels d’offres des marchés publics, qu’ils confient par la suite à leurs proches. Cela crée des situations d’inégalités qui font que la jeunesse peine à trouver du travail. Il est primordial de restaurer l’image de l’administration en mettant fin aux abus de positions dominantes afin que celle-ci traite au même pied tous les citoyens », appelle de ses vœux Mamadou Thiam.

Elhadji Ibrahima THIAM

