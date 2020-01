Entreprises en difficulté: Le Hcds prône la préférence nationale

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 20:23 | | 0 commentaire(s)|

Le Haut conseil du dialogue social (Hcds), en partenariat avec la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), a organisé, ce jeudi, un atelier d’échanges sur les mécanismes d’accompagnement des entreprises en difficulté. Cette rencontre ayant pour objectif de contribuer à l’amélioration du dispositif de suivi et d’accompagnement des entreprises en difficulté, a regroupé les acteurs de l’économie, notamment les employeurs, les travailleurs et le Gouvernement.



Dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la phase II du Plan d’actions prioritaires (Pap2) du Plan Sénégal émergent (Pse), qui place l’entreprise au cœur de la stratégie, les acquis réalisés en matière de promotion d’un réseau d’entreprises compétitives, durables et créatrices d’emplois décents devraient être amplifiés, afin de garantir une croissance économique soutenue et un progrès social fort appréciable et profitable à tous.



Au Sénégal, les entreprises en difficulté évoluent aussi bien dans les secteurs public, parapublic que privé. Dans le dernier cas, il s’agit de petites et moyennes entreprises.



Et, ce sont les Pme qui sont le plus durement frappés par les situations de difficulté. Les derniers recensements effectués par l’Ands ont révélé un taux de mortalité très élevé des Pme. Pourtant, ces Pme constituent la population la plus importante de notre tissu économique, environ 99,8%.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos