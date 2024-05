Entretien Exclusif : Le ministre de la Justice, garde des Sceaux décline sa feuille de route et explique le but des assises Pour sa première sortie médiatique, le ministre de la Justice, garde des Sceaux a accordé un entretien exclusif à l’APS. Ousmane Diagne a décliné sa feuille de route et expliqué le but des assises de la Justice prévues à partir de mardi. Le ministre a assuré que des suites judiciaires seront données ‘’sans faiblesse et en toute objectivité’’ aux manquements et autres reproches pointés du doigt par la Cour des comptes et d’autres organes de contrôle de l’Etat.

