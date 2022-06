Entretien avec Mame Diarra, hôtesse de l'air à Emirates Airlines

1. Bonjour, comment allez-vous ? Pouvez vous vous présenter s’il vous plait ?



Bonjour, je suis Mame Diarra, je viens du Sénégal et je travaille actuellement comme hôtesse chez la compagnie Emirates Airlines.

Je fais également partie de l'équipe de promotion commerciale, ce qui me permet de représenter Emirates lors d'événements sportifs, culturels et autres événements parrainés par la compagnie aérienne à Dubai et dans le monde.



2. Comment avez-vous connu Emirates ?



J'étudiais dans une école d'hôtesses de l'air au Maroc et c'est là que j'ai entendu parler de la compagnie aérienne Emirates. J'ai aussi vu des publicités à la télévision et sur des panneaux d'affichage.



3. Pouvez-vous nous parler de votre carrière à Emirates ?



Ma carrière chez Emirates a commencé il y a 7 ans. Je suis venu à Dubaï pour la première fois pour commencer ma carrière en tant qu'hôtesse et sept ans plus tard, je l'aime toujours autant. Cela m'a permis de grandir et d'apprendre beaucoup de choses tout au long de ces années et j’ai parcouru le monde et rencontré de nouvelles personnes et de nouvelles cultures.



4. Pourquoi avez-vous choisi le secteur aérien et pourquoi Emirates ?



Quand j'étais enfant, j'étais enthousiaste à l'idée de découvrir le monde non seulement à travers la télévision ou les livres, mais en personne. J'aime aussi les défis, c'est pourquoi j'ai choisi d’en faire ma carrière. Aucun membre de ma famille ou ami n’a travaillé dans le secteur, donc je n'avais pas de référence. Cependant, Emirates est l'une des meilleures compagnies aériennes au monde et c'est l'un des meilleurs choix que j'aie jamais faits.



5. Quels sont les avantages de travailler à Emirates ?



Vous êtes rémunérés pour parcourir le monde, découvrir de nouveaux pays et cultures et découvrir une nouvelle façon de vivre. Nous sommes

bien pris en charge par la compagnie aérienne car nous sommes hébergés et transportés. Nous nous formons dans un centre de formation à la pointe de la technologie. Nous bénéficions également d'avantages de voyage pour nous-mêmes ainsi que pour nos familles et amis, en plus de réductions dans de nombreux endroits couvrant des activités à Dubaï ainsi qu'à l'étranger.



6. Pourquoi les personnes qui voudraient travailler dans le secteur aérien, devraient choisir Emirates ?



Emirates est une compagnie aérienne cosmopolite et tout le monde est le bienvenu, peu importe d'où vous venez. Emirates est multiculturelle, avec du personnel de plus de 160 nationalités différentes, et nous travaillons tous bien ensemble.



7. Pourquoi les clients devraient choisir Emirates et non une autre compagnie aérienne pour voyager ?



En plus de ce que j'ai mentionné en termes d'avantages que nous avons, je pense qu'Emirates offre la meilleure expérience client. En tant que personnel navigant commercial, pouvoir fournir ce type de

service aux clients me donne une satisfaction personnelle. Emirates nous offre également des opportunités d'évolution de carrière. Depuis le début de la pandémie, Emirates a toujours donné la priorité à la sécurité et à la santé de ses clients lorsqu'ils voyagent avec nous.



8. Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans votre travail ?



Ce que j'apprécie le plus dans mon travail, c'est le fait que je n'ai pas de routine. Je peux être dans un pays un jour et être dans un autre le lendemain. Je peux échanger des connaissances et des informations avec des gens du monde entier. Je rencontre de nouvelles cultures, de nouvelles cuisines et je me lance dans une nouvelle aventure à chaque fois que je prends l’avion.



9. Qu’est-ce que cela vous fait de découvrir autant de nouveaux pays et de cultures avec Emirates ?



C’est tellement gratifiant. Cela ouvre votre esprit à plusieurs niveaux et vous donne une toute nouvelle perspective de la vie. On voit le monde différemment.



10. Si tu avais à définir Emirates en 3 mots que seraient-ils ?



Emirates est une compagnie cosmopolite, hospitalière, visionnaire.



11. Quelle est l’expérience qui vous a le plus marquée depuis vos débuts à Emirates ?



J’ai tellement d’anecdotes à partager mais à la fin de la journée, c’est le sourire que j’arrive à mettre sur le visage des clients après un vol qui sera toujours aussi memorable pour moi.



12. Que faut-il avoir pour réussir à Emirates ?



Vous devez être physiquement et mentalement en forme. Vous devez juste être très passionné par le travail, flexible et patient, avec une attitude et un esprit positifs.



13. Pensez-vous que votre équipe vous donne la meilleure assistance possible ?



Oui, la majeure partie du temps, nous volons avec des équipes très solidaires et attentionnées qui aiment ce qu'elles font et créent un environnement de travail amusant et agréable.



14. Est-ce que la compagnie vous tient informé des innovations et des changements qui vous affectent directement ?



Oui, tout à fait. Très souvent, il y a des innovations ou des changements qui nous concernent, nous recevons des notifications par email et des mises à jour d'entreprise et différents moyens de communication de l'entreprise.



15. Nous savons que la pandemie de coronavirus n’a épargnée aucune entreprise, comment l’avez-vous vécu avec Emirates ?



C'était soudain et très stressant pour tout le monde. C'était quelque chose d'inédit dans le monde, donc chacun était d'une manière ou d'une autre, touché par la pandémie. Néanmoins, Emirates a fait de son mieux pour faire face à la crise et minimiser l'impact sur ses employés et ses clients. Aujourd'hui, la compagnie aérienne se développe à nouveau et nous envisageons un avenir solide et positif.



16. Qu’est-ce que vous pensez de la situation actuelle et du retour à la normale dans les activités ou dans la vie de manière générale ?



Je suis ravie de voir que les vols reprennent progressivement et que les activités de recrutement se sont intensifiées, ce qui ouvrira les portes à de nouvelles opportunités. Les choses reviennent à la normale, ce qui laisse espérer un avenir meilleur.