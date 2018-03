Entretien avec Ndella Amar, la maquilleuse des célébrités Rédigé par leral.net le Mardi 27 Mars 2018 à 17:56 | | 0 commentaire(s)| Ndella Amar est une professionnelle du make-up. La maquilleuse est réputée par son talent et ses créations incontournables dans le domaine du maquillage. Contact 77 559 35 97 Ndella Amar

"Au fait, moi, je suis maquilleuse professionnelle dans le domaine de l'audiovisuel. J'étais maquilleuse à la télévision Walfadjri pendant 9 ans, ensuite j'ai fait une formation dans le domaine du maquillage.



Les images que vous voyez, c'était un concours avec des maquilleuses françaises sur cinéma, c'est-à-dire, faire des effets spéciaux avec les blessures, les plaies ouvertes, les tirs de balle et brûlures, etc.



Actuellement, je travaille pour mon propre compte avec des réalisateurs comme la structure Leuz Media sur les séries comme Bidew , You Taxi, les publicités avec Maggi sur les tourisme et les documentaires etc... avec d'autres réalisateurs pour les pubs .



Avec le groupe Gelongal aussi j'ai travaillé avec eux sur les clips de Viviane et d'autres stars comme Youssou et tant d'autres avec les grands entretiens des personnes et politiciens, je peux citer, le Président Macky Sall et Me Abdoulaye Wade.



J'ai une expérience de 10 ans dans le métier, alkhamdoulilah. Pour ceux qui ont besoin de moi, je peux former des gens, leur apprendre le métier et travailler pour les productions."







