Entretien du Président Sall avec la presse: Le directoire de Campagne du candidat Amadou Ba affiche sa satisfaction Le directoire de Campagne du candidat Amadou BA a relevé, avec satisfaction, les propos rassurants et sages du Président de la République lors de l’entretien du Président de la République avec la presse le jeudi 22 février 2023. Soucieux d’un climat apaisé et serein, le Chef de l’Etat a apporté des réponses claires et précises sur le dialogue qu’il propose aux forces vives.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Février 2024 à 20:53 | | 0 commentaire(s)|

Le Directoire de Campagne du Candidat Amadou félicite ainsi chaleureusement le Président Macky Sall pour sa hauteur et sa quête de consensus au nom de l’intérêt national. En réitérant sa mission de garant du fonctionnement régulier des institutions, il a donné, encore une fois, la preuve de son attachement à la légalité républicaine et aux règles attachées à l’organisation d’élections transparentes, libres et démocratiques.



Le Directoire de Campagne du candidat Amadou BA adhère sans réserve à la démarche républicaine du Chef de l’Etat et réaffirme la disponibilité entière pour un dialogue inclusif en vue d’aller résolument vers l’élection. Au nom du candidat Amadou BA, le Directoire de campagne appelle tous les acteurs à faire du Dialogue national un creuset d’échanges et de solutions consensuelles au grand bénéfice de notre modèle démocratique.



Le Directoire de Campagne salue, par la même occasion, la posture républicaine du Candidat Amadou BA qui a marqué son respect des institutions et son ouverture au dialogue. Le Directoire lui renouvelle sa confiance et son soutien résolu dans sa marche vers la réalisation de son ambition pour le Sénégal : bâtir une paix durable sur les pas du Président Macky SALL, créer des opportunités d’emploi massif pour les jeunes et améliorer nettement le pouvoir d’achat des ménages.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook