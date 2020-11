Entretien en marge du Gamou de Médina Baye : Alioune Thiam l’homme qui a pris le sens inverse des migrants…. En marge du Gamou de Médina, Leral Tv est allée à la rencontre de M Alioune Thiam. Imbu des valeurs culturelles et religieuses de la Tarikha Tidiania partagées par le vénérable Baye Niass, cet homme qui après de brillantes études au Canada, était 17 ans durant au service du gouvernement américain. Mais malgré une situation très enviable, il a pris le sens inverse des migrants…

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Leral Tv toujours à la quête de « L’homme qu’il faut, à la place qu’il faut pour un débat constructif et positif » a eu pour invité de marque, M Alioune Thiam, un natif de Médina Baye, dont le père était proche du Saint homme, et qui se réclame « très fier d’être Sénégalais »

Pourtant est resté des années en dehors du pays, avec des études supérieures au Canada, puis 17 ans au service du gouvernement américain.



Mais avec la fibre patriotique qui le chatouille tout le temps, comme s’il était mal à l’aise, le patriote ne cessait de se torturer avec cette question persistante « Pourquoi travailler à l’essor d’un pays en oubliant le mien ? »



C’est ainsi qu’il opte pour le retour…



Comment comprendre qu’au moment où des milliers jeunes au péril de leur vie brave la mer pour l’occident, lui alors en situation enviable aux Etats-Unis opte pour un retour au bercail, surtout en cette période de pandémie avec impacts sur la marche du pays ?



Sa réponse pourrait tempérer l’ardeur de ces jeunes aux options suicidaires…



Au fait quelle est sa spécialité et que veut-il apporter de neuf à son pays ?



Sur son père qui était le fidèle chauffeur attitré du vénéré et vénérable Cheikh Ibrahima Niass Baye, sur son éducation, les valeurs partagées, ses ambitions pour sa patrie Alioune Thiam en discute à cœur ouvert…



Suivons le dans cet entretien accordé à Zeynab Sangaré …



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos