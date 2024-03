Entretien exclusif avec Cheikh Tidiane Dièye: Portrait intime et atypique, mais aussi la vision d'un Candidat très engagé Adepte de la bonne gouvernance, de la redevabilité et de la lutte contre la corruption, mais militant au service du développement du continent africain, Cheikh Tidiane Dièye, aujourd’hui âgé de 51 ans, est titulaire d’une maitrise en sociologie de développement et d’un diplôme supérieur suivi d’un doctorat en études de développement de l’institut IHEID de Genève en Suisse. Avec senepeopleplus, Portrait Intime et Atypique, mais aussi la vision futuriste d'un Candidat Présidentiel très engagé

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mars 2024 à 19:40 | | 0 commentaire(s)|

De son Enfance à sa Candidature Présidentielle en 2024 , sur son : Parcours Personnel, Professionnel et Politique, mais aussi dans l’intimité d'un Candidat Présidentiel et de ses Relations Politiques, une entretien exclusif avec senepeopleplus, dévoile un Cheikh Tidiane Dièye qui sans détour livre son diagnostic sur le régime sortant, mais aussi son programme/ Le programme d’un homme qui a parcouru plus d’une soixantaine de pays, dont quarante en Afrique

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook