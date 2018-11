Environnement: 193 mille tonnes de sachets plastique dans la nature 193 mille tonnes de déchets plastiques dont 800 mille recyclés sont produit tous les ans au Sénégal. L’information est donnée par le directeur des Financements verts et des Partenariats au ministère de l’Environnement et du Développement durable, Amadou Lamine Diagne.

« Le recyclage n’est plus une option, mais une obligation, car nous sommes submergés par nos déchets. Nous jetons beaucoup d’objets autour de nous, donc recycler devient une obligation », a-t-il avancé.



C’était en marge de la journée mondiale du recyclage du sachet plastique, portant sur le thème « Recyclage plastique au Sénégal : enjeux environnementaux, économiques et sociaux ».



Il n’a pas manqué de dénoncer l’insalubrité dans laquelle se trouvent nos villes. « Cela est à l’origine du péril plastique que nous vivions de nos jours. Ce sont les plastiques qui décorent l’entrée des villes. Ce n’est pas beau à voir », a-t-il déploré.













emedia

