Environnement : La biosécurité et la biotechnologie au cœur des échanges d’un atelier à Saly Entre mission de veille et de sensibilisation et la prévention des risques sur leur utilisation, la biosécurité et la biotechnologie étaient au cœur des échanges d’un atelier à Saly Entretien …

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2024 à 17:27 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook