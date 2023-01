Environnement : Médina Yoro Foula note une tendance baissière des feux de brousse Dans le département de Médina Yoro Foula, les feux de brousse sont passés de plus 36 cas pour 2600 ha consumés en 2021 à 21 cas pour 1600 ha détruits l’année dernière. C’est le chef du secteur forestier de Médina Yoro Foula qui en a fait la révélation. Tribune

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2023 à 11:14 | | 0 commentaire(s)|

Selon le Lieutenant Yérim Diène, cette tendance baissière des flammes du mal, est le fruit des campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec les comités de lutte contre les feux de brousse, ainsi que les activités de prévention à travers les feux précoces pour protéger les forêts et le tapis herbacé. D’ailleurs, la mise en feu précoce a même démarré cette année, a informé le patron des bérets verts de Médina Yoro Foula.



À l’en croire, ce département regorge de potentialités forestières avec des zones amodiées, des possibilités d’exploiter du charbon, un important tapis herbacé, entre autres, qu’il urge de sauvegarder.



C’est pourquoi, il invite les populations à avoir la culture de la dénonciation, afin de mettre les pyromanes hors d’état de nuire. Car, déplore-t-il, à chaque fois qu’un feu de brousse se produit, les gens s’efforcent de l’éteindre, mais les auteurs sont toujours cachés par les populations. Ce qui, selon lui, ne milite pas en faveur de la protection de la ressource et de la sauvegarde du tapis herbacé dans cette zone d’élevage



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook