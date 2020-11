Environnement: Sitôt investi, Joe Biden confronté à "une fracture verte" dans son propre camp Lors de sa campagne, le démocrate Joe Biden avait promis en cas de victoire, le retour immédiat des États-Unis dans l’Accord de Paris, assorti d'un plan climatique. Mais celui-ci est déjà contesté par l'aile gauche de son propre camp, qui souhaite repartir sur de nouvelles bases plus contraignantes.

La communauté des défenseurs du climat a exprimé son profond soulagement après l'élection de Joe Biden, y voyant un espoir pour la planète malgré les réformes titanesques à mettre en oeuvre pour limiter les impacts dévastateurs du réchauffement. " La victoire historique de Joe Biden est la première étape pour éviter la catastrophe climatique ", a ainsi commenté sur Twitter, la directrice exécutive de Greenpeace, Jennifer Morgan.



Elle espère qu'il sera "le champion" de la cause environnementaliste lors de son mandat qui doit débuter le 20 janvier 2021. Car le candidat démocrate s'est engagé lors de sa campagne à faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité. Il a ainsi promis le 4 novembre, jour de sortie officielle de Washington de l'Accord de Paris sur le climat, que " dans exactement 77 jours, une administration Biden le rejoindra ".



Une fois investi, Joe Biden sera en capacité de signer un décret permettant l'application immédiate de ce pacte mondial, adopté par 187 autres pays. En juin 2017, Donald Trump avait annoncé le retrait des États-Unis, deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine.



Prendre le leadership de la lutte contre le changement climatique



Le candidat démocrate a également dévoilé un plan climatique à 1700 milliards de dollars pour mettre fin aux émissions de carbone d'ici à 2035. Basé sur la production d'énergie propre et la création d'emplois verts, ce plan marque un tournant avec la stratégie de Donald Trump, soutient indéfectible des industries fossiles. Enclin aux théories niant le changement climatique, le président américain leur a offert une publicité mondiale, tout en s'attachant à réduire les mesures de protections environnementales dans son propre pays.



La signature par Washington de l'accord de Paris pourrait redonner de l'impulsion à la lutte contre le réchauffement climatique et offrir aux États-Unis, un rôle de leadership sur les questions environnementales.





Mais y parvenir ne sera pas simple. Non seulement les États-Unis devront regagner la confiance pour restaurer leur position internationale, mais Joe Biden devra aussi lutter contre les dissidences dans son propre camp, au sein duquel les activistes du changement climatique voudraient aller plus loin et plus vite, en adoptant notamment un Green New Deal (Nouvelle donne verte). C'est le nom donné par l'aile la plus à gauche du parti démocrate, soutien de Bernie Sanders, à son programme de transition écologique et de justice sociale, bien différent du plan Biden.

