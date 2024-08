Environnement-insalubrité : Les déchets menacent le fond marin à Cayar

Selon les propos de Mor Mbengue le coordonnateur du CLPA, relayés par L’As Quotidien, l'écosystème marin est très menacé par des déchets provenant surtout des outils de pêche, notamment les mono filaments perdus en mer, les engins de pêche abandonnés.



Mais malheureusement pour leur volonté, la mer a connu ce jour une grande agitation et finalement, l'opération a été renvoyée à une date ultérieure.



Cependant, selon toujours le journal, la journée n'a pas été perdue car les professionnels du secteur, les maraîchers, les populations, se sont attaqués à la propreté de la plage, en commençant par les différents quartiers de la ville.



Mor Mbengue aussi indiqué que cette action de propreté de la plage sera désormais menée trois fois dans l'année, avant l'ouverture de la campagne de pêche, durant et à la fermeture.



A cela s'y ajoutent des opérations de sensibilisation pour pousser les populations à ne plus salir la plage qui, à ses yeux, ne doit pas être transformée en dépotoir d'ordures.