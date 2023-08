Environnement, social et gouvernance : Infobip liste ses progrès

Le document souligne que Infobip continue de faire des progrès significatifs dans toutes ses initiatives ESG tout en poursuivant une croissance rentable ambitieuse. Au cours de l'année écoulée, la même source indique que l’entreprise a progressé dans son parcours ESG dans plusieurs domaines.



En plus de ses campus à haute efficacité énergétique de niveau A+, le texte ajoute que Infobip a installé des panneaux solaires sur son campus de Vodnjan afin de produire davantage d'énergie renouvelable et prévoit des améliorations similaires sur son campus de Zagreb. L'entreprise mesure également régulièrement son empreinte carbone et travaille sur une feuille de route visant à réduire ses émissions.



L'entreprise a investi plus de 570 000 euros dans des communautés du monde entier, soit près de trois fois plus qu'en 2021. Infobip a fait don de plus de 150 ordinateurs portables et autres équipements de bureau dans le monde. L'entreprise a également lancé son programme de bénévolat sur site, BipUp Teams, permettant aux employés de créer des changements positifs et d'avoir un impact significatif sur leurs communautés locales.



En 2022, Infobip a procédé à une double évaluation de la matérialité, en examinant les questions économiques, environnementales et sociales qui comptent le plus pour son activité et ses parties prenantes. L'engagement et l'investissement communautaires, l'éthique et la conformité des affaires, et la protection des données et de la vie privée sont apparus comme les trois principaux sujets d'intérêt pour les parties prenantes internes et externes.



Chez Infobip, dit le PDG d'Infobip, nous pensons que nous avons la responsabilité de minimiser notre impact négatif potentiel sur l'environnement et d'avoir un impact positif et significatif sur les communautés dans lesquelles nous opérons.



« Nos clients et nos clients potentiels continuent de nous demander de partager nos pratiques et nos réussites en matière d'ESG, ce qui nous pousse à être encore plus forts et à avoir encore plus d'impact », Silvio Kutié a déclaré.





