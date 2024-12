Epave de camion : 30 ans de stationnement illégal sur la voie publique !

Le ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Tine et le ministre de la Justice Ousmane Diagne sont interpellés sur un fait surréaliste, qui n’honore ni l’Etat de droit ni la gestion du cadre de vie. Tenez ! Courant 1994 à l’époque du président Abdou Diouf, les éléments du commissariat de police de Thiaroye-gare avaient intercepté un camion bourré de marchandises frauduleuses. Une prise consécutive à un contrôle de routine.



Depuis lors, c’est-à-dire 30 ans après, le camion « sous scellés » est devenu épave et reste toujours immobilisé sur la voie publique. Et ce, illégalement, devant le commissariat de police de Thiaroye-gare, où la carcasse métallique entrave la circulation des personnes et des biens. Ce qui révolte les notables et riverains, c’est le fait que depuis 1994, les différents préfets, sous-préfets, commissaires de police et maires de Pikine ou de Thiaroye, ne se sont jamais préoccupés de cette grosse épave. D’ailleurs, lors du passage du président de la République Bassirou Diomaye Faye à Thiaroye-gare, les associations citoyennes voulaient lui faire visiter (en vain) ce camion-épave à l’immatriculation LG 1638 A. Une ferraille qui symbolise le laxisme voire la paresse des autorités préfectorales et municipales de la banlieue dakaroise.



Pourtant, le commissaire de police pouvait saisir le procureur de la République, pour l’enlèvement ou la destruction de l’épave. Ou alors le maire pour une mise en fourrière suivie de destruction, à la demande de l’autorité territorialement compétente. Mais rien de tout cela !













