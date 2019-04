Epidémie : La grippe équine tue 211 ânes à Foundiougne La grippe équine fait des ravages à Foundiougne. C’est ce qu’a annoncé Théophile Diouf, chargé de programme des groupements associés du Niombato : « On est en train de faire un recensement pour connaître le niveau de mortalité. L'échantillonnage s'est basé sur 29 villages. Et aujourd'hui on a comptabilisé 212 cas de mortalité, un échantillon représentatif sur le cadre global au niveau de la zone du département de Foundiougne », a-t-il déclaré sur la RFM, précisant qu’il s’agit essentiellement d’ânons âgés de 3 à 8 mois, pour un seul cheval mort.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2019 à 12:45 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos