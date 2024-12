Épinglée pour pratique frauduleuse : La Bad suspend la Compagnie sénégalaise de travaux publics

Selon un communiqué de presse, la Compagnie sénégalaise de travaux publics, enregistrée au Sénégal, est exclue pour une période de douze mois, à compter du 10 décembre 2024.



«Une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption du Groupe de la Banque africaine de développement a révélé que la Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics avait eu recours à une pratique frauduleuse dans le cadre d’un appel d’offres pour la construction et l’équipements de bâtiments annexes, incluant un centre de données, des installations d’externalisation des processus d’affaires, un incubateur pour entreprises Tic, un centre de formation, un centre de recherche et un centre de production audiovisuelle et de contenu, ainsi que des bureaux administratifs. Ce projet faisait partie intégrante du Parc des technologies numériques au Sénégal », informe la Bad.



L’enquête a établi que la Compagnie sénégalaise de travaux publics avait soumis, dans le cadre de son offre, des certificats d’achèvement falsifiés pour des travaux qu’elle prétendait avoir réalisés, ce qui s’est avéré faux.



Pendant la période d'exclusion, ajoute la même source, l’entreprise ne sera pas autorisée à participer aux projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement.



Par ailleurs, durant la période d’exclusion, la Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics sera tenue de coopérer avec le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption, ainsi qu’avec les autorités judiciaires et réglementaires des pays membres de la Banque africaine de développement dans le cadre de leurs fonctions d’enquête. À l’expiration de la période d’exclusion, la Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics devra mettre en œuvre un programme de conformité à l’intégrité conforme aux directives de la Banque, comme condition préalable à toute participation future à des projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement.



Le Projet de Parc des technologies numériques vise à développer une infrastructure technologique de classe mondiale, positionnant le Sénégal comme un pôle d’attraction pour les investissements dans le secteur des TIC et d'externalisation des processus d'entreprise, ainsi qu'à favoriser la création d'emplois dans l'économie numérique et de promouvoir l'innovation dans les technologies de l’information et de la communication, contribuant au développement socio-économique du Sénégal et de l’Afrique de l'Ouest.



Le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption du Groupe de la Banque africaine de développement (Piac) est chargé de la prévention, de la dissuasion et des enquêtes sur la corruption, la fraude et autres pratiques passibles de sanctions dans les opérations financées par le Groupe de la Banque.

Adou FAYE