Equipe de précampagne : Macky Sall enrôle Aboubacar Sedikh Bèye, Dg du Port

Le successeur de Cheikh Kanté, très discret et efficace, devra donner plus de vigueur au parti de Macky Sall, locomotive de la mouvance présidentielle. Ainsi coopté, Aboubacar Sédikh Bèye rejoint le pôle drivé par Mimi Touré. Un duo "d’américains" pour faire réélire le chef de l’Etat, commente une source de « L’As ».



Il appartient désormais au duo Aminata Touré - Aboubacar Sedikh Bèye de remobiliser les troupes « Apéristes » gagnées par la frustration. Le directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sedikh Bèye entre ainsi doucement en politique, en intégrant le Sen de l’Apr et le pôle mobilisation et parrainage dirigé par l’ancien Premier ministre Aminata Touré.



D’après nos informations, M. Bèye a été désigné adjoint de Mimi Touré lors du Sen ayant validé la mise en place d’un objectif cohérent de gestion de certains évènements dans la vie du parti durant toute l’année 2018. Il fait ainsi partie de la « Task force » qui devra animer le parti en préparation de la Présidentielle de février 2019.









L’As