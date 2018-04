Equipe nationale : Aliou Cissé a un problème et il le reconnaît

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Aliou Cissé, a un problème. Dans un entretien avec la télévision nationale, ce mardi, il a soutenu que son problème fondamental, c’est le flanc gauche. “Notre problème majeur est le flanc gauche. C’est surtout ça que nous sommes en train de regarder”, dit-il.



C’est pourquoi, dit-il, il met la pression à l’arrière latéral gauche de l’Olympique Lyonnais, Ferland Mendy. Mais ce dernier tarde à se décider à rejoindre la Tanière. Il hésite entre la France et le Sénégal.



« L’équipe nationale, c’est important. Aussi, il faut que ce soit un choix du cœur. Il faut avoir envie de venir. Mais s’il (Ferland Mendy) ne se sent pas prêt, il me le dira et on passera à autre chose. Je ne veux pas lui courir éternellement derrière pour venir honorer le maillot de la sélection nationale. Pas plus tard que la semaine dernière, nous sommes entrés en contact et cela fait un bout de temps que je suis sur lui, mais je ne vais pas lui courir après tout le temps non plus », fait-il remarquer.











