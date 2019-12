Equipe nationale: Aliou Cissé évoque son contrat Aliou Cissé a levé un coin du voile sur les termes de son contrat à la tête des "Lions". Prolongé jusqu'en 2021, en plus d’une revalorisation salariale, le sélectionneur national affirme que " 2022 fait partie de l'objectif. C'est clair et net. L'objectif principal est de qualifier l'équipe nationale à la Can 2021 et au Mondial".

