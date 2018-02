Equipe nationale: Issa Diop convoité par le Maroc, la France et le Sénégal Qui de la France, du Sénégal et du Maroc parviendra à enrôler Issa Diop dans son équipe nationale ?, se demande le quotidien “Record” dans sa parution du jour. International Espoir Français, le binational intéresse aussi le Sénégal.

Mais, le coup de fil d’Hervé Renard au joueur dont la maman est marocaine, présage que la Fédération chérifienne veut doubler le Sénégal qui est sur le coup.



Aliou Cissé qui prépare un voyage vers l’Hexagone pour prêcher la bonne parole auprès des binationaux, Issa Diopp et Ferland Mendy, doit avoir les mots justes pour ne pas rentrer bredouille de son prochain périple. Le sélectionneur du Sénégal va devoir se montrer plus pédagogue que ses concurrents auprès d’Issa Diop, le défenseur central de Toulouse.



Dans l’entourage du Toulousain, on révèle que « Hervé Renard l’a appelé pour lui demander sa situation. Le garçon a répondu que sa maman est effectivement marocaine. Hervé est un gentleman, il connait bien la potentiel du garçon. Aujourd’hui, tout le monde sait que le garçon évolue au Toulouse FC et tout le monde sait aussi que s’il était dans une autre équipe de haut de tableau, il serait appelé en équipe de France A. Deschamps a toujours dit avoir conscience que le petit a un potentiel énorme».



L’interlocuteur poursuit : « ce qui me dérange, c’est que ça fait trois ans que Issa évolue en ligue 1. Et personne au Sénégal ne s’est intéressé à lui auparavant, à l’exception de Saer Seck, qui s’est timidement manifesté. Aujourd’hui, il y a la Coupe du monde mais l’histoire ne s’arrête pas à cette compétition ».









