Equipe nationale: Le Togo renouvelle le contrat de Claude Le Roy

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2020 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

Selon la Fédération togolaise de football (FTF), le Français Claude Le Roy est le meilleur entraîneur pour aider à développer la jeune équipe du pays.



Guy Akpovi, le président de la FTF nouvellement réélu, s'est exprimé après avoir renouvelé le contrat de Le Roy.



Bien que les détails du nouvel accord n'ont pas été rendus publics, le contrat aurait été prolongé de trois ans.



Ce renouvellement de contrat intervient alors que de nombreux Togolais sont mécontents des récents résultats obtenus par le septuagénaire, qui est aux commandes de l'équipe depuis avril 2016.



"Le contrat de Claude a été renouvelé avec des objectifs bien sûr", a insisté Akpovi, qui a été réélu samedi.



"Claude Le Roy doit maintenant essayer de nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et la Coupe du monde 2022".



"Je crois que nous devons tous oublier le passé et nous remobiliser derrière notre équipe senior pour que nous puissions vraiment atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés".



"C'est vrai que quand les résultats ne vont pas dans votre sens, les gens sont malheureux et on dit que c'est la faute de l'entraîneur".



"Mais nous devons aussi comprendre que notre équipe est très jeune et que nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui attendent et qui vont peut-être rejoindre le nid des éperviers".



"C'est une question de patience. Les choses vont changer. Je dis que les choses vont changer."



Sous la direction de Le Roy, le Togo n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 après avoir atteint la finale en 2017, alors qu'il était entraîneur pour sa neuvième CAN.



Les éperviers ont terminé à la dernière place d'un groupe qui a vu l'Algérie et le Bénin se qualifier pour la phase finale en Egypte, la Gambie se classant troisième.



Le Togo n'a remporté qu'un seul des sept matches de 2019, avec trois nuls et trois victoires.



Il a toutefois atteint la phase de groupes des qualifications pour la Coupe du monde 2022 grâce à une victoire 3-1 sur les Comores.



Ils ont ensuite perdu 1-0 contre les Comores à Lomé lors du premier match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, avant de terminer l'année par un 1-1 à Nairobi contre le Kenya.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos