Équipe nationale : Mbaye Niang dément avoir boudé Le journal Record écrivait dans sa livraison d’hier que Mbaye Niang avait décliné la sélection d’Aliou Cissé pour la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée Bissau (reportée), comptant pour les éliminatoires de la Can 2021. «Je n’ai jamais renoncé à la sélection et je n’ai pas eu de pré-sélection», a dit le rennais, qualifiant ces informations de « conneries » et soulignant avoir rencontré le sélectionneur national à Rennes. Une information également donnée par Record. Toutefois, soulignait le journal sportif, c’est à la suite de cette rencontre que le joueur a envoyé un SMS à Aliou Cissé pour lui dire qu’il était fatigué physiquement et mentalement et préférait ne pas répondre à sa convocation.

