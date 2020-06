Equipe nationale de Basket: Aya Traoré revient

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juin 2020 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

Malgré son absence lors de l’Afrobasket 2019 qui s'est tenu à Dakar Aréna, l’aventure d’Aya Traoré avec l’équipe nationale semble ne pas connaître son épilogue. Et son ‘’idylle’’ avec Moustapha Gaye, coach des "Lionnes", demeure. La double championne d'Afrique fait d'ailleurs partie des 19 joueuses présélectionnées par le technicien pour les éliminatoires de l'Afrobasket 2021.



La liste a été rendue publique lundi 8 juin par Moustapha Gaye, qui a repris les commandes de l'équipe nationale au lendemain de la défaite des "Lionnes" en finale de l'Afrobasket 2019 devant le D’Tigress du Nigéria. C'est d'ailleurs sous la conduite de ce technicien sénégalais que l'ancienne capitaine des Lionnes a remporté les Afrobaskets 2009 et 2015. Aya a été aussi Mvp de ces deux tournois.



Par contre, l’emblématique joueuse des lionnes Astou traoré ne figure sur la liste. Tapha Gaye a fait appel à de nouvelles jeunes joueuses.











avec Setal

