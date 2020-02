Equipe nationale de Basket: Boniface Ndong nouvel entraîneur des "Lions"

Un changement va s’opérer dans le staff technique des Lions du Basket. Suite à l’indisponibilité de Porfirio Fisac de Diego, Boniface Ndong à été promu entraîneur titulaire et devra conduire l’équipe nationale aux prochaines joutes Internationales, d’après les informations du journal "Record", parcouru par wiwsport.com.



L’Espagnol Porfirio Fisac qui a été officiellement désigné entraîneur des Lions du Sénégal, ne sera pas sur le banc le l’équipe nationale du Basket lors des prochaines compétitions. « Porfirio Fisac de Diego sera indisponible cette année. Donc, c’est son premier adjoint Boniface Ndong qui va prendre l’équipe. Il va coacher l’équipe lors du TQq de juin (23-28) en Serbie. Il pourrait même rester sur le banc de l’équipe nationale pour l’afro basket 2021 », confie une source proche du coach assistant de Denver en NBA, dans les colonnes du journal "Record".



Avec l'indisponibilité de Porfirio, Boniface va prendre plus tôt que prévu les commandes de l’équipe nationale masculine du Sénégal.

