Équipe-type CAN 2019 : le Sénégal en force avec 5 joueurs Cela pourrait réconforter les supporters des "Lions". 5 joueurs sénégalais figurent dans l’équipe-type de la Can 2019 publiée par la Confédération africaine de football (Caf). Il s’agit des hommes de la défense, Lamine Gassama, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, et de Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye.

L’Algérie place 4 joueurs dans ce onze de rêve, tandis que la Tunisie et le Nigéria, compte chacun un joueur dans cette équipe-type.



Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

Équipe type de la CAN

Gardien : Rais M’Bolhi (Algérie)

Défenseurs : Lamine Gassama (Sénégal), Yassine Meriah (Tunisie), Youssouf Sabaly (Sénégal), Kalidou Koulibaly (Sénégal),

Milieux de terrain: Adlene Guediora (Algérie), Idrissa Gana Gueye (Sénégal), Ismael Bennacer (Algérie)

Attaquants : Riyad Mahrez (Algérie), Sadio Mane (Sénégal), Odion Jude Ighalo (Nigeria)

Coach: Djamel Belmadi (Algérie)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos