Equipements : La gendarmerie sénégalaise acquiert 13 blindés PVP et neuf Bastion

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Décembre 2017 à 22:36



Ce n’est pas seulement l’armée de l’air qui a fait la commande pour équiper sa flotte. La gendarmerie nationale a aussi acheté treize blindés PVP (petits véhicules protégés) et neuf Bastion, auprès de la filiale française du groupe Volvo dirigée par Emmanuel Levacher, Acmat. Selon "La lettre du continent", ces équipements seront livrés en janvier. Ils défileront lors de la prochaine fête nationale, à Dakar.



Le Petit véhicule protégé, abrégé en PVP, est un véhicule de liaison et de sûreté protégé français. Conçu pour être utilisé dans le cadre de missions de guerre, il permet d’effectuer des missions de patrouille, d’escorte, de sécurité, de surveillance, de liaison, de contrôle de zone, de transport de personnel ou de matériel, et de poste de commandement. Il est aérotransportable et héliportable.



C’est un véhicule 4×4 avec un châssis en échelle, surmonté d’une cellule blindée qui assure la protection du personnel et des matériels transportés (niveau 2) et des organes du moteur (niveau 1).

Le PVP est équipé d’une circulaire avec un support pour recevoir une mitrailleuse de 7,62 mm. La transmission est assurée par une boîte de vitesses automatique à 4 rapports en marche avant et 1 rapport en marche arrière. Il dispose d’une boîte de transfert avec deux gammes de rapports « haute » et « basse ».



Le Bastion est un véhicule blindé 4×4 basé sur le châssis du VLRA, offrant un faible seuil de chargement et une signature visuelle réduite. La caisse blindée du Bastion offre un large volume interne ainsi qu’une protection contre les agressions balistiques, les mines et les engins explosifs improvisés, suivant le STANAG 4569.



La version APC Maintien de l’Ordre du Bastion est particulièrement adaptée au transport de troupes. La caisse est également aménageable en poste de commandement. Le véhicule est équipé de lance-grenades fumigènes, d’outils de surveillance et d’équipements de protection passive et active.



Le Bastion existe aussi en variantes destinées à un usage militaire, dont une variante adaptée aux Forces Spéciales (la version PATSAS) et une variante Haute Mobilité.



De nombreux pays Africains et du Moyen-Orient font confiance au Bastion pour leurs missions de rétablissement et de maintien de la paix, de reconnaissance et de combat.











Leral.net



