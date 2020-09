Érection en département et enveloppe de 13 milliards FCfa: Keur Massar "remercie" les inondations Le chef de l'Etat a promis d'ériger Keur Massar en département, le 46e au Sénégal et va décaisser treize milliards FCfa pour les travaux de curage avec l'Onas.

Aux grands maux, les remèdes extrêmes. A la place d'une solution conjoncturelle, le Président Macky Sall a annoncé l'érection de Keur Massar en département, après avoir constaté l"ampleur des inondations dans les bas-fonds de la zone, a fait savoir "Kritik".



Le chef de l'Etat qui a pris les problèmes à bras-le-corps, a aussi validé une enveloppe de 13 milliards FCfa pour équiper l'Onas dans des ouvrages de drainage et de curage, pour abréger le calvaire des populations impactées.



